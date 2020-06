Vila-real autoritza els plans de desescalada de les regidories

La Junta de Govern comença a autoritzar desde hui les iniciatives de desescalada municipals que han presentat les diferents regidories així com les entitats sense ànim de lucre que estan fent ús d'instal·lacions de titularitat municipal, això si seguint el criteri de prudència per a garantir en tot moment la seguretat sanitària i de desescalada lenta i responsable.

Entre les diferents iniciatives: la reobertura de la capella i la Coveta de la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. L'accés a la capella serà per la porta d'entrada i únicament s'habilitaran dos bancs per a un aforament màxim de dues persones que hauran de mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres. Els visitants hauran de respectar la senyalització i les recomanacions sanitàries. Serà d'ús obligatori la màscara així com el gel hidroalcohòlic que estarà disponible en l'entrada i no podran tocar objectes i imatges en aquest espai d'oració. La capella de la Mare de Déu de Gràcia obrirà al públic amb el següent horari: de dimarts a divendres, de 8.30 a 18.30 hores, els dissabtes i diumenges de 8.30 a 13.30 hores i dilluns romandrà tancada.

Pel que respecta a la Coveta de la Mare de Déu de Gràcia estarà oberta al públic els diumenges al matí, de 8.30 a 13.30 hores i només es permetrà l'accés a una persona seguint les mateixes mesures de control i higiene que en la capella.