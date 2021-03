Vila-real arranca hui la vacunació als docents amb un disposiiu especial en el Centre de Congressos

La Mesa de coordinació per a la vacunació massiva ha perfilat aquesta setmana el dispositiu especial per a l'inici de la campanya d'immunització dels docents, arranca hui al Centre de Congressos, Fires i Trobades. Les àrees de Mobilitat, Serveis Públics, Policia Local, Congressos i Protecció Civil, coordinades per la primera tinenta d'alcalde, Silvia Gómez, han treballat, en comunicació amb els professionals sanitaris del departament de la Plana, per a facilitar al màxim el procés de vacunacions .

En l'entorn del recinte s'ha procedit també a la reordenació del trànsit, fixant un itinerari únic d'entrada i eixida. També s'han habilitat aparcaments provisionals en els voltants a l'espera de poder crear un estacionament més estable enfront del recinte i es treballa en l'adaptació del bus urbà gratuït per a quan comence el procés de vacunació massiva a la població en general, assegurant d'aquesta manera un accés en transport públic gratuït des de qualsevol punt de la ciutat.