Verónica Lara (Ateneu Castelló): "El daño cerebral cambia la vida por completo y las familias necesitan acompañamiento”

La Fundación Ateneu Castelló, a través de su directora Verónica Lara ha reclamado una mayor inversión y recursos especializados para las personas afectadas por daño cerebral adquirido, con motivo del Día Internacional que se celebra este domingo 26 de octubre. En la provincia de Castelló hay más de 6.000 personas con esta condición, de las cuales solo alrededor de 110 disponen de plazas públicas o concertadas en centros de día o residencias especializadas, según el último informe de 2024.

“El daño cerebral adquirido es una lesión que cambia por completo la vida de quienes lo sufren y también de sus familias, quienes a menudo asumen el cuidado sin el apoyo profesional necesario”, ha explicado Lara en una entrevista concedida a Onda Cero. Según la directora, las principales causas de esta afección son los ictus, que representan cerca del 80% de los casos, seguidos por traumatismos craneoencefálicos, tumores y episodios de falta de oxígeno cerebral.

Lara ha destacado que la rehabilitación de estas personas es un proceso largo y complejo que requiere de un equipo multidisciplinar formado por neuropsicólogos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y otros especialistas. “No solo hay secuelas visibles, también existen dificultades invisibles como problemas de concentración, cambios emocionales o fatiga, que a menudo son incomprendidos por la sociedad”, ha señalado.

Llamamiento a instituciones, empresas y sociedad civil

La Fundación Ateneu Castelló cuenta con un centro de día donde atiende a personas con daño cerebral adquirido que requieren supervisión continua. Además, desarrolla programas para fomentar la autonomía personal y la reintegración social, con el objetivo de que los usuarios puedan recuperar habilidades básicas para su vida diaria. Actualmente trabajan en la ampliación y acreditación de sus instalaciones, una reforma presupuestada en más de 1,5 millones de euros, que permitiría duplicar la capacidad de atención.

“Estamos haciendo un llamamiento a las instituciones, empresas y sociedad civil para que apoyen esta reforma, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de estas personas”, ha señalado Lara.

Con motivo del Día Internacional del Daño Cerebral Adquirido, la Fundación ha organizado una serie de actividades de sensibilización y visibilización, que incluyen mesas informativas en hospitales y universidades, una exposición de cuadros realizados por usuarios artistas, jornadas de deporte adaptado y conferencias sobre salud cerebral con expertos en neuropsicología, fisioterapia y nutrición.

“El objetivo es concienciar sobre la importancia de la prevención, especialmente para reducir los ictus, y sobre la necesidad de recursos adecuados para quienes ya padecen esta lesión”, ha concluido Lara, insistiendo en que “el daño cerebral adquirido no es solo un problema sanitario, sino también social y comunitario, que requiere atención integral”.