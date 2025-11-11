Varias empresas calcinadas en dos incendios en naves industriales de Almassora y Castellón

Noche intensa para los bomberos de Castellón, que continúan trabajando desde la tarde de ayer en dos incendios declarados con pocas horas de diferencia y a escasos kilómetros entre sí. El primero de los fuegos se originó alrededor de las 20:00 horas en una nave de Greenmeed, el antiguo almacén de naranjas Martinavarro de Almassora. Según las primeras investigaciones, el incendio podría haberse iniciado por un cortocircuito en el motor de una cámara frigorífica.

Poco después, sobre las 22:00 horas, se declaraba un segundo fuego, este de mayor magnitud, en una nave industrial de la Ciudad del Transporte, perteneciente a la empresa Desatrasn Logística. Las llamas alcanzaron varios vehículos y provocaron explosiones que se escucharon en la zona, extendiéndose además a naves contiguas y generando una densa columna de humo visible durante toda la noche.

A primera hora de esta mañana, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos continúan trabajando para sofocar completamente los focos y asegurar las instalaciones. De momento, los daños son exclusivamente materiales y los trabajos de extinción podrían prolongarse varias horas más.