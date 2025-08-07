El valenciano Francis Montesinos ha diseñado una camisa edición limitada por el 30 aniversario del Rototom

El universo vibrante del reggae y la moda se entrelazan este verano en una colaboración única entre el diseñador valenciano Francis Montesinos y el festival Rototom Sunsplash, que este año celebra su 30º aniversario. Para conmemorar esta cifra tan simbólica, el icónico creador ha diseñado una camisa de edición limitada que captura el espíritu del festival y sus raíces en la cultura jamaicana, con una explosión de colores inspirada en la paleta cromática del Rototom. El resultado es una colección irrepetible, en la que ninguna camisa es exactamente igual a otra.

Solo se han creado 30 camisas, disponibles exclusivamente durante el en la tienda oficial de merchandising dentro del recinto y unidades muy limitadas en store.rototom.com. Una auténtica pieza de coleccionista, no solo para quienes siguen la trayectoria de Montesinos, sino para quienes sienten el festival como una parte de su vida.

“Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad. Para mí, ha sido un honor vestir de colores y esencia mediterránea una iniciativa tan poderosa que lleva 30 años inspirando al mundo”, ha señalado Francis Montesinos, referente de la moda española desde los años 70.

“Esta no es solo una prenda, es una cápsula de recuerdos, de ritmos y de colores que han danzado bajo el sol de Benicàssim durante años”, ha explicado el diseñador.

No se trata de algodón orgánico ni de tejidos convencionales: esta colección apuesta por convertir la energía del festival en una prenda con alma, con un estampado que combina referencias al icónico león que se muestra en el logotipo del Rototom con los tonos verde, rojo y amarillo, tan característicos de la iconografía reggae.

La colección llega en una edición histórica del festival, que celebra sus tres décadas con más de 200 conciertos, actividades multiculturales, talleres, gastronomía internacional y mucho más. Una fiesta global de la música reggae, pero también de los valores de reutilización, diversidad y expresión libre que definen al festival desde sus orígenes.