El universo Star Wars tomará el Puerto de Castellón el 1 y 2 de noviembre en el Fantasy Fest 2025

Un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Castellón y PortCastelló que garantiza el entretenimiento y la diversión en familia alrededor de los universos de los superhéroes y la fantasía en el mundo del comic, el cine y la literatura fantástica.

En Fantasy Fest 2025 podrás participar en las pruebas del templo Jedi y unirte a la lucha contra el malvado Imperio a través de maquetas y escenarios que homenajean al mundo Star Wars. De la mano de la Asociación Rebel Scum, podrás participar en el maratón de actividades del Desafío Jedi y conseguir tu verdadero título de seguidor de la Fuerza. Además, de manera exclusiva podrás contemplar los diferentes ambientes de las películas, podrás tomarte fotos con Mandalorianos, R2D2 y C3PO en una exposición monotemática de Star Wars en el edificio Moruno del Grao.

También está previsto un desfile con una gran cantidad de personajes de la saga que tendrá lugar el sábado por la tarde. En el encuentro, que se desarrollará en horario de 10 a 14 h y de 17 a 20 h el sábado, y de 10 a 14 h el domingo, habrá actividades para todos los públicos con los diferentes universos fantásticos y personajes de ficción. Según explican desde la organización: " No importa si vienes del mundo anime, la de Liga de la Justicia o si eres una princesa Disney. Siéntete libre durante todo el fin de semana de convertirte en el personaje que más te motiva: visteté como él/ella, compórtate como él/ella y disfruta de tu momento. Además, podrás participar en nuestro I Concurso de Cosplay Fantasy Fest y ganar premios económicos muy interesantes para consumir en las tiendas del mercadillo Fantástico. También durante el sábado y domingo podrás conseguir una personalización de tus personajes favoritos en un pintacaras que no es solo para niños/as, sino también para jóvenes y adultos. La edad no está reñida con la fantasía: ¡todo lo contrario! Anímate a convertirte en tu personaje favorito".

El Fantasy Fest será una fiesta durante todo el día, pero especialmente por la tarde del sábado 1 de noviembre con el Desfile Fantasy, con todos los personajes de los universos fantásticos que nos acompañarán todo el fin de semana. El desfile será un momento para recordar, acompañados de música y el grupo Majorettes Castellón que acompañaran a los vencedores del mal y a los cazafantasmas.

Durante todo el fin de semana también se podrá participar en talleres de chapas, talleres de juegos de rol y de cartas, juegos deportivos, taller de tatoos, y un sinfín de actividades para no aburrirse ni un minuto. Además en la la Zona Gaming, se podrá disfrutar de los videojuegos más conocidos de Nintendo, Play Station, zona VR, competición Just Dance y en la zona retro, los amantes de los videojuegos más clásicos podrán también encontrar lo que buscan.

El domingo por la mañana, será la jornada pensada para los más peques con personajes de Disney y otros seres fantásticos que estarán presentes hasta el mediodía.