La Universitat de València impulsa la Cátedra Horizonte Verde para avanzar en la gestión sostenible del agua y la bioenergía

La Cátedra Horizonte Verde: Nexo Agua-Bioenergía ya es una realidad. Impulsada por la Universitat de València (UV) y con el apoyo de Facsa y Sitra, la nueva cátedra nace como una respuesta a los retos actuales en la gestión sostenible del agua y los biorresiduos.

La rectora de la UV, María Vicenta Mestre, ha señalado durante el acto de firma que se trata de un espacio donde “la ciencia, la tecnología y el talento se unen para generar conocimiento y soluciones vinculadas a un futuro más verde y resiliente para el agua, la energía y el planeta”.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales y empresariales, entre ellos Elena Llopis, consejera de Facsa; José Claramonte, director general de Facsa; Ricardo Sáez, director general de Sitra; Rosa María Donat, vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UV; Josep Ribes, director de la cátedra, y Guillermo Berlanga, director de Innovación de Nealis, grupo al que pertenecen Facsa y Sitra.

La cátedra se plantea como una alianza entre universidad y empresa para acercar la investigación a la realidad del sector y fomentar la transferencia de conocimiento y el desarrollo del talento. En este sentido, Elena Llopis ha destacado que “creemos firmemente en la colaboración con la universidad como una forma de convertir el conocimiento en soluciones reales para la sociedad”, y ha subrayado que esta iniciativa permitirá seguir innovando y formar a profesionales preparados para afrontar los retos del futuro del agua y la bioenergía.

En cuanto a sus líneas de trabajo, la Cátedra Horizonte Verde se centrará en el desarrollo de soluciones vinculadas al tratamiento de aguas residuales y residuos orgánicos, con especial atención a tecnologías avanzadas para optimizar la gestión de fangos y potenciar la producción de biogás y biometano. “Nuestro objetivo es impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a acelerar la transición hacia una economía circular y baja en carbono”, ha explicado Josep Ribes.

Aunque la firma supone su creación oficial, el equipo de la cátedra lleva meses trabajando en el desarrollo de proyectos. De hecho, ya se ha celebrado la primera jornada técnica, en la que el alumnado de la Universitat de València ha podido conocer de primera mano los principales retos y oportunidades de estos sectores, así como las salidas profesionales vinculadas a la bioeconomía.

La jornada también sirvió para poner el foco en el desarrollo del biometano como una de las palancas clave de la transición energética y contó con la participación de grupos de investigación como Calagua, además de entidades del ecosistema valenciano de innovación como AINIA y Bioval, que abordaron el potencial del talento, el emprendimiento tecnológico y las oportunidades de la bioeconomía en la Comunitat Valenciana.