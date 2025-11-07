La Unió Llauradora denuncia los daños del jabalí en la Plana Baixa y reclama más ayudas

La Unió Llauradora ha alertado de la creciente sobrepoblación de jabalíes en la Plana Baixa, donde los animales están causando “graves” daños en los campos de cítricos al comerse la fruta y destrozar árboles e infraestructuras agrícolas. La organización advierte de pérdidas económicas importantes, así como de riesgos para la seguridad vial y la salud pública por accidentes y posibles contagios de enfermedades.

Ante esta situación, La Unió reclama a la Generalitat que incremente en los presupuestos de 2026 la partida destinada al control del jabalí y que amplíe el listado de municipios con sobreabundancia para incluir aquellos que ya sufren daños reiterados. Considera que estas ayudas son esenciales para frenar el deterioro económico y ambiental y promover una gestión sostenible con la participación de ayuntamientos, cazadores y agricultores.

El programa de control incluye actuaciones de caza y captura, adquisición de materiales y eliminación de cadáveres. La organización recuerda que 15 municipios quedaron fuera de las ayudas en 2025 por falta de fondos y pide una ampliación presupuestaria “urgente”. “La Generalitat no puede ser insensible a esta problemática”, ha subrayado David Esteban, secretario comarcal de La Unió en la Plana Baixa.