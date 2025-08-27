LA UNIÓ denuncia la falta de gestión de 1,4 millones para a la promoción de cítricos en los presupuestos de Generalitat

La organización reclama transparencia y que los fondos se destinen a campañas reales a través de la IGP Cítricos Valencianos, que garantiza el origen y la calidad de los cítricos valencianos. Según datos oficiales, el consumo de naranja en España ha caído un 9,4% en 2024, mientras que el de mandarina ha aumentado, reflejando una pérdida de cuota de mercado de la naranja, atribuida en parte a la falta de campañas promocionales.

LA UNIÓ propone campañas estatales y autonómicas, programas escolares y mayor presencia en restauración y distribución para fomentar el consumo. Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, exige explicaciones a la Conselleria de Agricultura y reclama la participación directa del sector en la gestión de estas ayudas.

Crítica al acuerdo con UE-EE.UU. que mantiene un arancel del 15%

Por otra parte la organización agraria, critica el acuerdo con UE-EE.UU. que mantiene un arancel del 15% sobre las exportaciones agrícolas europeas sin excepciones para productos sensibles.

La organización advierte que esta medida incrementa la competencia para los productores europeos, especialmente en sectores como los frutos secos (almendra), vino y aceite de oliva, que son pilares de la exportación española. Destacan el riesgo para la expansión de estos productos en el mercado estadounidense y reclaman mayor transparencia en el etiquetado del origen de materias primas como almendra y miel.