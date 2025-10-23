La Unidad de Daño Cerebral del Hospital de la Magdalena atiende a 100 pacientes anuales con terapias innovadoras

La Unidad de Daño Cerebral ubicada en el Hospital de la Magdalena y la Asociación de Daño Cerebral Ateneu han congregado hoy a 200 personas entorno a una jornada científica en la que se ha abordado la salud cerebral desde la perspectiva tanto sanitaria como social y se han expuesto los proyectos innovadores de atención desarrollados en Castellón.

La Unidad de Daño Cerebral inició su funcionamiento en 2006 y atiende cada año a 100 pacientes afectados en nuestra provincia por este tipo de lesión súbita en el cerebro, cuyas causas principales son las enfermedades cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales y otras patologías de origen infeccioso. Este centenar de pacientes reciben en el Hospital de la Magdalena tanto asistencia hospitalaria como terapéutica, gracias a una zona de hospitalización dotada con 24 habitaciones de uso individual y una zona de terapias con gimnasio, rehabilitación virtual, áreas de reentrenamiento funcional, logopedia, nutrición, terapia ocupacional y neuropsicología, entre otras. Durante el último año, la Unidad ha registrado 14.200 sesiones de las diferentes terapias, además de 350 visitas médicas, 432 atenciones psicológicas y 154 consultas de trabajo social.

La jornada ha sido inaugurada por Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellon junto con el gerente del Departamento, Raul Ferrando, el director del Hospital de la Magdalena, Javier Peñarrocha y la directora de Ateneu, Verónica Lara. En la clausura ha intervenido la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Clara Adsuara y el director territorial de Sanidad, José Ramón Negre.

Terapias innovadoras

La Unidad de Daño Cerebral realiza en el Hospital terapias innovadoras como la estimulación eléctrica transcraneal (tDCS), indicada para mejorar la plasticidad cerebral tras sufrir un daño cerebral con el objetivo de mejorar la función del lenguaje, la capacidad motora y otros aspectos cognitivos. También se aplican técnicas de infiltración y bloqueos nerviosos ecoguiados, rehabilitación virtual y tecnológica a partir de programas con entornos virtuales que estimulan la funcionalidad de las áreas motoras, sesiones de electroestimulación para la rehabilitación de la disfagia y sesiones de rehabilitación grupal intensiva de la afasia.