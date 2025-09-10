La UNED y el Consell fortalecen su cooperación para mejorar la formación educativa

El director de la UNED de Castellón en Vila-real, Alejandro Ribes, se reunió con la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, para analizar la situación del centro y fortalecer la cooperación entre la Generalitat Valenciana y la UNED en la provincia.

Durante el encuentro, Ribes destacó el papel de la UNED como referente en formación universitaria y continua, resaltando la colaboración con consellerias como Educación y Sanidad, que la consideran un aliado estratégico para la formación y actualización profesional en la Comunitat Valenciana.

Uno de los temas centrales fue la reciente acreditación por parte de la Conselleria d’Educació de los cursos online de Competencia Digital Docente (niveles B1 y B2) que comenzarán el 6 de octubre, y que permitirán al profesorado mejorar sus habilidades digitales con respaldo oficial.

Por su parte, Fabregat valoró la labor de la UNED en la provincia y reiteró el compromiso del Consell para seguir impulsando esta colaboración.

Con este encuentro, la UNED de Castellón en Vila-real avanza en su objetivo de consolidarse como un espacio clave de innovación educativa y cooperación institucional al servicio de la sociedad valenciana.