La UNED aprueba los presupuestos más altos de su historia: 690.463 euros para impulsar su expansión en Castellón

La UNED en Vila-real ha aprobado los presupuestos más elevados desde su creación, con una cifra récord de 690.463 euros, un hito que refleja el momento de transformación que vive la institución bajo la dirección de Alejandro Ribes Ferrer, quien asumió el cargo en abril de 2025 con una visión renovadora y estratégica.

Los presupuestos fueron aprobados durante la Junta Rectora celebrada el 7 de noviembre de 2025, en una sesión que contó con la participación de representantes institucionales, académicos y municipales, respaldando el nuevo modelo de gestión del centro.

Entre los asistentes figuraban Juanma Cerdà (Ayuntamiento de Benicarló), María España (Ayuntamiento de Castelló de la Plana), Rosa María Gil (Ayuntamiento de Benicàssim), Vicente Blay Casino (Ayuntamiento de Almassora), Alejandro Clausell (Diputación de Castellón), Jesús de Andrés Sanz (Vicerrector de Centros de la UNED), Anna Vicens (Ayuntamiento de Vila-real), Vicent Cabedo (profesores tutores), David García (Ayuntamiento de Nules), Lola Vilanova (PAS), Rosa Arambul (estudiantes) e Inma Cabedo (secretaria del centro).

Una universidad moderna, abierta y cercana

Estos presupuestos históricos son fruto de una gestión basada en líneas estratégicas claras y un liderazgo que ha impulsado a la UNED de Vila-real hacia una nueva etapa de consolidación y prestigio en toda la provincia de Castellón.

Desde su llegada, Alejandro Ribes ha apostado por un modelo de universidad abierta, moderna y cercana, orientado a fortalecer la calidad educativa, ampliar la presencia territorial y reforzar las alianzas institucionales.

Actualmente, la UNED de Vila-real mantiene colaboraciones con más de 25 entidades públicas y privadas, lo que ha permitido expandir su actividad académica y cultural por toda la provincia. Este impulso se ha traducido también en un incremento del 1,8 % en las matrículas de grado, confirmando la confianza del alumnado en la oferta formativa del centro.

Nuevas coordinaciones y más servicios para la comunidad universitaria

El proceso de modernización ha incluido una reorganización integral de la estructura docente y directiva, con la creación de nuevas coordinaciones de Comunicación, Idiomas y Economía. También se ha reforzado el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), que ahora ofrece una atención más amplia y especializada gracias a acuerdos con más de 15 entidades del ámbito educativo, social y empresarial.

El impulso al aprendizaje de idiomas y la formación continua es otro de los pilares del crecimiento del centro. Desde septiembre, más de 800 estudiantes se han matriculado en cursos especializados y de idiomas, demostrando el interés de la ciudadanía por la formación a lo largo de la vida.

Asimismo, el programa UNED Sénior ha ampliado su presencia con nuevas sedes en Benicarló, Castelló de la Plana y Burriana, y prevé extenderse próximamente a otras localidades, reafirmando el compromiso de la universidad con la educación inclusiva y accesible para todas las generaciones.

Compromiso con el territorio

La intensa actividad académica y cultural de la UNED de Vila-real se refleja también en el incremento de jornadas, conferencias y ciclos formativos en distintos municipios de la provincia, acercando el conocimiento y la ciencia a la ciudadanía.

Para su director, Alejandro Ribes Ferrer, estos resultados son el fruto del trabajo colectivo:

“Estos presupuestos no son solo una cifra récord, sino el reflejo de un proyecto compartido que mira al futuro con ambición y responsabilidad. La UNED de Vila-real se consolida como una universidad cercana, moderna y comprometida con la sociedad castellonense.”

Con la aprobación de estos presupuestos históricos, la UNED de Vila-real abre una nueva etapa de liderazgo educativo y compromiso territorial, reafirmando su papel como referente de calidad, innovación y acceso a la educación superior en la provincia de Castellón.