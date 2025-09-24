La UNED amplía su presencia en el Grau de Castelló con un programa sociocultural y educativo

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ampliará su presencia en la capital de la Plana con la puesta en marcha de un completo programa de actividades socioculturales y educativas en el Grau de Castelló, con el objetivo de reforzar la vida cultural, la formación y el encuentro intergeneracional en la ciudad.

Dentro de esta programación, destaca la llegada del programa UNED Sénior, una iniciativa destinada a la formación continua de personas adultas, que permitirá a los participantes aprender, compartir experiencias y seguir activos intelectualmente en un entorno dinámico y participativo.

Además del UNED Sénior, el acuerdo contempla la realización de conferencias, jornadas temáticas, cursos especializados y talleres de radio, todos ellos diseñados para fomentar la cultura, la educación y la participación ciudadana en el distrito marítimo.

Este proyecto se enmarca en un convenio de colaboración que está a punto de firmarse entre la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el director de la UNED, Alejandro Ribes, que supondrá un nuevo impulso a la vida cultural y formativa de la ciudad.

Alejandro Ribes ha puesto en valor “el éxito del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Castelló y la UNED” y ha señalado “la gran labor que la universidad realizará en la sociedad castellonense, acercando la formación y la cultura a todas las edades y fomentando un espacio abierto de conocimiento”.

Con este acuerdo, la UNED refuerza su compromiso con Castelló de la Plana y contribuye a crear un espacio de aprendizaje y convivencia que no solo ampliará la oferta formativa del municipio, sino que también acercará la universidad a los barrios, fortaleciendo la cohesión social y el acceso a la cultura en el Grau de Castelló.