El último fin de semana del año dejará lluvias y frío en la Comunitat Valenciana

El último fin de semana del año dejará lluvias en buena parte de la Comunitat Valenciana, que pueden ser moderadas en los varios puntos del territorio, así como frío, con temperaturas que bajarán el sábado y empezarán a recuperarse a partir del domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo estará nuboso, tendiendo a intervalos nubosos y poco nuboso al final en el tercio sur; y se registrarán precipitaciones en general débiles, aunque localmente moderadas en Castellón, y a primera hora en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante. No se descartan lluvias también en el tercio sur en la primera mitad del día.

Las temperaturas subirán, aunque se producirán heladas débiles en el interior, mientras que el viento soplará moderado del oeste en el litoral, tendiendo a flojo al final de la jornada, y en el interior será flojo del oeste.

El sábado se espera un cielo nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas en la mitad norte y una cota de nieve que se situará entre los 1.400 y 1.600 metros.

Las temperaturas mínimas bajarán de forma ligera y máximas experimentarán cambios ligeros, con heladas débiles en el interior, y el viento será flojo del oeste, rolando al final del día a moderado del este en el litoral y a flojo de componente este en el resto.

Para el domingo se prevén intervalos nubosos, tendiendo a nuboso con precipitaciones débiles; las temperaturas mínimas subirán, de forma notable localmente, y las máximas ascenderán de forma ligera en Castellón y se mantendrán sin cambios en el resto; mientras que el viento será moderado del este y noreste en el litoral, y flojo del este y norte en el interior.