Alcón inaugura el curso 25-26 con una defensa de la universidad pública y la innovación científica

La Universitat Jaume I (UJI) ha celebrado el acto de apertura del curso académico 2025-2026, presidido por la rectora Eva Alcón y acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a autoridades locales y universitarias.

En su discurso, Alcón ha destacado el 35º aniversario de la institución y ha reivindicado el papel de la universidad pública como motor de progreso y bienestar social. Ha anunciado importantes retos para este curso, entre ellos las elecciones a Claustro, Rectorado y direcciones de centro, la aprobación del Centro de Estudios Propios y Formación Permanente, la puesta en marcha del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales, y la renovación del sello europeo de calidad en investigación.

La rectora ha alertado sobre la falta de un instrumento de financiación para las universidades públicas valencianas, aunque ha señalado avances en las negociaciones con la Generalitat. “Actuaremos con lealtad institucional para firmar un acuerdo que aporte estabilidad, pero seremos firmes para garantizar los recursos necesarios para la UJI”, ha subrayado. También ha expresado preocupación por posibles limitaciones en los derechos formativos del estudiantado de Ciencias de la Salud debido a un nuevo convenio con la Conselleria de Sanidad.

Alcón ha defendido que la universidad es un bien común al servicio de la sociedad y ha advertido que “no apostar por la universidad pública supone hipotecar la confianza de los jóvenes y el futuro de la sociedad”, especialmente en el contexto actual.

Por su parte, la ministra Diana Morant ha afirmado que ante la situación en Palestina “no podemos mirar de reojo” y ha resaltado el papel de la universidad como espacio para la paz. Respecto a la justicia social y el futuro de los jóvenes, ha subrayado que “el mérito no existe sin igualdad de oportunidades” y ha defendido la universidad pública como herramienta para garantizar el ascensor social y la igualdad.

La lección inaugural ha corrido a cargo del catedrático de Ingeniería Química Antonio Barba Juan, quien ha presentado avances en técnicas innovadoras para la industria, como la sinterización en frío, destacando su potencial para reducir el consumo energético y las emisiones, y su aplicación en sectores estratégicos como las baterías de ion litio.