La UJI abrirá el curso 2025-2026 con más de 275 estudiantes de otros países

La Universitat Jaume I ha dado ya la bienvenida al estudiantado internacional que cursa este año sus estudios en la UJI a través de los diferentes programas de intercambio. En total, este curso académico la Jaume I recibirá a más de 275 estudiantes de otros países, procedentes principalmente de Italia, Alemania, Francia o México.

Además, también se incorpora estudiantado de Japón, Polonia, Grecia, Corea del Sur o Reino Unido, "lo que refleja una creciente diversidad geográfica gracias tanto al programa Erasmus+ como a convenios con universidades de fuera de Europa", han señalado desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

A lo largo de la sesión, el estudiantado ha tenido la oportunidad de conocer diferentes aspectos sobre el funcionamiento de la Universidad y los trámites administrativos que tiene que realizar, los cursos de español que se ofrecen, y recibir información sobre la ciudad y la provincia, entre otras cuestiones.