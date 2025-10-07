UBE avanza hacia productos de valor añadido tras cerrar 2024 con pérdidas de 4 millones

UBE Corporation Europe ha cerrado el ejercicio 2024 en un contexto de transformación profunda, centrada en productos de especialidad y un firme compromiso con la sostenibilidad, alineándose con la estrategia global del Grupo UBE.

Durante el año, la compañía alcanzó unas ventas de 510 millones de euros, un aumento del 8% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, cerró con pérdidas de 4 millones de euros debido a la presión en márgenes y la volatilidad del mercado, especialmente por el incremento de costes energéticos.

Retos energéticos y competitividad global

José Ignacio Iglesias, presidente de UBE en Europa, ha destacado la necesidad de avanzar hacia productos más especializados para “escapar de la competencia de productos básicos, que principalmente viene de Asia con costes energéticos y salariales muy inferiores a los nuestros”. Iglesias también ha subrayado la importancia de que las administraciones europeas tomen medidas para asegurar un entorno competitivo: “El precio del gas en Europa es más del doble que en Estados Unidos, lo que afecta directamente a nuestros resultados.”

La empresa avanza en su Plan Director de Sostenibilidad Ambiental, con una reducción del 26% en emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 desde 2010, y un objetivo de cero emisiones netas para 2040.

Expansión en productos de especialidad y economía circular

UBE fortaleció su presencia en mercados de alto valor añadido con la adquisición de Manufacturas Paulowsky, especializada en polímeros reciclados, y la compra de la línea global de uretanos de Lanxess. Además, la participación en la austriaca Sampo GmbH refuerza su posicionamiento en materiales técnicos de altas prestaciones.

La plantilla de UBE en Europa suma 593 empleados, con una alta estabilidad laboral y un 24% de mujeres, mientras que las inversiones en sus fábricas de Castellón alcanzaron los 16 millones de euros en 2024.

De cara a 2025, Iglesias se muestra optimista: “Esperamos resultados positivos, aunque los ciclos de mercado siguen siendo volátiles. La especialización y la colaboración con empresas nicho serán claves para mantener nuestra competitividad en Europa.”