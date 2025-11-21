Turquía consolida su liderazgo como principal socio comercial de PortCastelló en 2025

Turquía se mantiene como el principal socio comercial de PortCastelló, acumulando hasta octubre de 2025 un total de 1.824.623 toneladas, equivalentes al 11,7% del tráfico total del puerto.

El feldespato sigue siendo la mercancía predominante entre ambos territorios, con 1.420.362 toneladas movidas, seguido por el cemento a granel, que experimenta un crecimiento del 749,53%, al alcanzar las 145.950 toneladas, y las arcillas, con 93.550 toneladas.

El tráfico contenerizado con Turquía también registra un aumento significativo, con 5.995 TEUs, un 24,77% más que en 2024, consolidando la estrategia de diversificación del puerto hacia la mercancía general.

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, destaca que la eficiencia de las terminales de graneles sólidos y mercancía general permite mantener y ampliar la relación con Turquía. “Nuestra misión comercial está orientada a ofrecer un puerto competitivo, con costes reducidos, sin congestión y con capacidad para seguir creciendo”, señala.

Actualmente, PortCastelló promueve esta relación estratégica en Estambul, en el marco de Logitrans 2025, la feria logística más relevante de Eurasia. La delegación mantiene encuentros con navieras, operadores logísticos y empresas cargadoras para captar más tráfico y reforzar las líneas marítimas entre ambos países.

Ibáñez subraya que el puerto se ha convertido en “una verdadera ventana de oportunidad en el Mediterráneo”, impulsado por la profesionalidad de la estiba, las inversiones en infraestructuras y las bonificaciones al tráfico de contenedores, factores que fortalecen su papel como puerta logística del clúster cerámico provincial.