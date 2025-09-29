ULTIMA HORA DEL TEMPORAL

La tromba de agua deja 173 litros en Eslida y se mantiene la alerta naranja hasta las 23 horas en el litoral sur de Castellón

18 municipios de la provincia han suspendido las clases este lunes para evitar desplazamientos, además los consistorios cierran sus instalaciones deportivas municipales y se suspenden las actividades autorizadas por los ayuntamientos.

La situación de alerta por lluvias que nos deja desde esta madrugada y hasta mañana martes el huracán Gabriele mantendrá la borrasca este lunes y martes en la provincia de Castellón.

El litoral norte de la provincia ha estado esta noche en situación alerta roja y desde las 8 de la mañana ha pasado a alerta naranja.

Las máximas acumulaciones de agua se han dado en Eslida con 173 litros por metro cuadrado, seguido de Sueras con 151,135 en Aín, 116 en Tales y 105 en Chóvar y 102 en Vall d´Uixó. En Castelló capital se han registrado 37 litros y en la zona del Serradal 40.

Los bomberos han tenido que rescatar esta madrugada a una persona que se quedó atrapada en su vehículo a causa de la lluvia en Sant Jordi.

Para minimizar los riesgos 18 municipios de la provincia han suspendido las clases este lunes para evitar desplazamientos en Castellón, Vila-real, Oropesa, Benicàssim, Burriana, Nules, Moncofa, Almassora, Betxí, Borriol, Artana, Vall d´Uixó y Xilxes. También se han suspendido las clases en los municipios del norte como Benicarló, Alcalá, Vinaroz, Peñíscola y Sant Mateu. Se cierran además instalaciones deportivas municipales y se suspenden las actividades autorizadas por los ayuntamientos.

La UJI también ha suspendido hoy las actividades al aire libre en el campus y las docentes presenciales, incluidas las pruebas de evaluación y las prácticas académicas externas). En cuanto a la docencia, el profesorado dará las indicaciones a su estudiantado, a través del Aula Virtual, de cómo seguir las clases durante esta situación.

Sanidad también ha enviado un comunicado para suspender determinadas citas médicas en los ambulatorios.

En cuanto a la circulación de trenes Renfe ha puesto en marcha un operativo para revisar el estado de las vías. Los cercanías entre Castellón y Valencia circulan con normalidad desde las 7 de la mañana. El AVE Castellón-Madrid de las 6 de la mañana ha salido con 60 minutos de retraso y el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 06:30 horas ha salido con 33 minutos de retraso.

El TSJCV ante la alerta por fenómenos meteorológicos, dispensa que los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia acudan a actuaciones judiciales si encuentran cualquier tipo de dificultad para desplazarse.

