La tromba de agua deja 173 litros en Eslida y se mantiene la alerta naranja hasta las 23 horas en el litoral sur de Castellón

La situación de alerta por lluvias que nos deja desde esta madrugada y hasta mañana martes el huracán Gabriele mantendrá la borrasca este lunes y martes en la provincia de Castellón.

El litoral norte de la provincia ha estado esta noche en situación alerta roja y desde las 8 de la mañana ha pasado a alerta naranja.

Las máximas acumulaciones de agua se han dado en Eslida con 173 litros por metro cuadrado, seguido de Sueras con 151,135 en Aín, 116 en Tales y 105 en Chóvar y 102 en Vall d´Uixó. En Castelló capital se han registrado 37 litros y en la zona del Serradal 40.

Los bomberos han tenido que rescatar esta madrugada a una persona que se quedó atrapada en su vehículo a causa de la lluvia en Sant Jordi.

Para minimizar los riesgos 18 municipios de la provincia han suspendido las clases este lunes para evitar desplazamientos en Castellón, Vila-real, Oropesa, Benicàssim, Burriana, Nules, Moncofa, Almassora, Betxí, Borriol, Artana, Vall d´Uixó y Xilxes. También se han suspendido las clases en los municipios del norte como Benicarló, Alcalá, Vinaroz, Peñíscola y Sant Mateu. Se cierran además instalaciones deportivas municipales y se suspenden las actividades autorizadas por los ayuntamientos.

La UJI también ha suspendido hoy las actividades al aire libre en el campus y las docentes presenciales, incluidas las pruebas de evaluación y las prácticas académicas externas). En cuanto a la docencia, el profesorado dará las indicaciones a su estudiantado, a través del Aula Virtual, de cómo seguir las clases durante esta situación.

Sanidad también ha enviado un comunicado para suspender determinadas citas médicas en los ambulatorios.

En cuanto a la circulación de trenes Renfe ha puesto en marcha un operativo para revisar el estado de las vías. Los cercanías entre Castellón y Valencia circulan con normalidad desde las 7 de la mañana. El AVE Castellón-Madrid de las 6 de la mañana ha salido con 60 minutos de retraso y el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 06:30 horas ha salido con 33 minutos de retraso.

El TSJCV ante la alerta por fenómenos meteorológicos, dispensa que los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia acudan a actuaciones judiciales si encuentran cualquier tipo de dificultad para desplazarse.