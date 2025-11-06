El Tribunal Supremo inadmite el último recurso contra el Plan General de Castelló aprobado en 2021

El Plan General de Ordenación Urbana de Castelló, aprobado definitivamente en 2021 durante el mandato del Acord de Fadrell, ha quedado ratificado tras la inadmisión por parte del Tribunal Supremo del último recurso judicial presentado contra el documento. Así lo han anunciado este jueves el secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, Rafa Simó; la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta; y el portavoz adjunto, José Luis López.

Rafa Simó ha explicado que “el Tribunal Supremo, en una providencia firmada el pasado 16 de julio, inadmitió el último de los recursos que podía haber supuesto una anulación del Plan General”. Según ha señalado, “Castelló cuenta ya con un modelo urbanístico justo y equilibrado para las próximas dos décadas”.

El dirigente socialista ha recordado que “Castelló ha vivido durante muchos años un bloqueo porque los tribunales decidieron anular el Plan General del año 2000, diseñado por el Partido Popular, lo que dejó en el limbo el desarrollo urbanístico de la ciudad”.

Simó ha afirmado también que “tras 16 recursos, es una buena noticia para Castelló que el Plan General continúe en pie y más vivo que nunca”.

PSPV-PSOE DE CASTELLÓ | PSPV

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha señalado que “la providencia del Tribunal Supremo confirma la validez del modelo de ciudad aprobado en 2021” y ha destacado que “gracias a este documento se pueden desarrollar proyectos clave para el futuro de la ciudad”. Entre ellos, ha mencionado la Zona de Bajas Emisiones, el parque logístico de Castelló, la remodelación del Paseo Marítimo Ferrandis Salvador o el corredor ambiental del Riu Sec.

Puerta ha recordado que “el Partido Popular votó en contra del Plan General y cuestionó su validez”, aunque “ahora muchos de los proyectos en marcha se basan en ese planeamiento aprobado por los gobiernos progresistas”.

El portavoz adjunto del grupo socialista, José Luis López, ha señalado que la resolución del Supremo “ratifica de forma definitiva un modelo de ciudad sostenible y pensado para las personas”. López ha recordado que “el Partido Popular abandonó el pleno del 30 de abril de 2019 en el que se debatía el Plan General” y ha añadido que “entonces se opusieron al documento y advirtieron de que sería anulado por los tribunales, algo que finalmente no ha ocurrido”.

Con la providencia del Tribunal Supremo, el Plan General de Castelló queda definitivamente validado y se consolida como el marco urbanístico que orientará el crecimiento de la ciudad durante los próximos años.