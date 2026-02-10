Tres detenidos por 17 robos en casetas rurales de la provincia de Castellón

La Guardia Civil de Burriana ha detenido en varias localidades de la provincia de Castellón a tres personas, dos varones y una mujer de entre 38 y 41 años, como presuntas autoras de 17 robos con fuerza consumados, un robo con fuerza en grado de tentativa, una estafa continuada y pertenencia a grupo criminal, por hechos cometidos principalmente en el interior de casetas agrícolas. Los arrestos se han producido tras una investigación desarrollada en diferentes municipios de la provincia, especialmente en Burriana, Almazora, Alquerías y Villarreal, donde los detenidos actuaban seleccionando zonas aisladas para dificultar su identificación.

Los ahora detenidos fracturaban los accesos a las instalaciones agrícolas y sustraían maquinaria, herramientas y otros efectos de elevado valor económico. La investigación se inició a finales del mes de enero del presente año, a raíz de una denuncia por un robo en el interior de un vehículo, lo que permitió a los agentes llevar a cabo diversas pesquisas que culminaron con la identificación de dos de los sospechosos y su vinculación con otros robos con fuerza cometidos en distintos puntos de la provincia de Castellón.

Como resultado de las gestiones practicadas, los días 5 y 6 de febrero se procedió a la detención de dos de los implicados y se solicitó al juzgado la correspondiente autorización de entrada y registro, que se ejecutó el 7 de febrero mediante un amplio dispositivo en el que participaron la USECIC, el ETPJ de Burriana, el Servicio Cinológico y varias patrullas territoriales. Durante los registros simultáneos se localizó gran parte del material sustraído, entre el que se encontraba material de hípica, motosierras, desbrozadoras, productos fitosanitarios, material de riego con motores, generadores eléctricos y cinco carabinas, además de detener a una tercera persona implicada. Parte de los efectos robados ya ha sido recuperada y se están realizando gestiones para su devolución a los propietarios, mientras que las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Villarreal, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos.