NOCHEVIEJA

El TRAM de Castelló ofrecerá servicio nocturno y de madrugada en la noche de Fin de Año

Dos unidades circularán cada 30 minutos desde las 22.00 horas y se anularán las paradas de Puerta del Sol y Rey Don Jaime

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo del Tram Castellón
Imagen de archivo del Tram Castellón | GVA

El TRAM de Castelló prestará servicio especial durante la noche y la madrugada de Fin de Año para facilitar los desplazamientos ciudadanos, con dos vehículos en circulación a partir de las 22.00 horas y una frecuencia de paso de 30 minutos por parada.

El último servicio desde Raval Universitari hacia el Grau saldrá a las 5.30 horas, mientras que el último trayecto desde el Grau en dirección a Raval Universitari será a las 6.00 horas de la madrugada.

Con motivo de este dispositivo especial, a partir de las 22.00 horas quedarán anuladas las paradas de Puerta del Sol y Rey Don Jaime durante esa noche.

Este refuerzo del servicio busca garantizar una movilidad segura y ordenada durante una de las noches con mayor afluencia de desplazamientos en la ciudad.

