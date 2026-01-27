El TRAM de Castelló cerró 2025 con 3,24 millones de viajeros y encara una renovación integral

El TRAM de Castelló cerró el año 2025 con un total de 3.240.450 viajeros, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior, cuando se contabilizaron 3.412.005 usuarios. Así lo ha comunicado la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que destaca que el servicio afronta 2026 con varios proyectos de mejora y renovación en marcha.

Según los datos facilitados, febrero fue el mes con mayor demanda, con 310.100 viajeros, lo que supone un incremento del 0,58 % respecto al mismo mes de 2024. Por el contrario, agosto fue el periodo con menor número de usuarios, con 184.336 viajeros, una bajada asociada principalmente a las vacaciones estivales y a la ausencia de estudiantes.

El mes de marzo también superó los 300.000 desplazamientos, impulsado por las fiestas de la Magdalena. Durante los días centrales de las celebraciones, entre el 22 y el 31 de marzo, el TRAM de Castelló registró 103.859 viajeros y realizó 3.531 expediciones, incluyendo el servicio nocturno del domingo al lunes.

En el conjunto del año, el servicio mantuvo una media de unas 8.000 expediciones mensuales y reforzó la oferta con servicios especiales en eventos destacados como Sant Joan y Sant Pere.

En paralelo a estos datos de uso, la Generalitat ha iniciado varias actuaciones para mejorar el servicio. Entre ellas, la ampliación de la Línea 1 hasta el Grao, que avanza tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Castellón y que se prevé finalizar antes de Semana Santa, así como la reparación integral de la plataforma del TRAM en el centro de la ciudad, con una inversión de 1,3 millones de euros, cuyas obras concluirán antes del verano. Además, el servicio cuenta ya con nuevas unidades eléctricas de última generación, adquiridas con una inversión de 3,2 millones de euros.