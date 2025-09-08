Trágico fin de semana de fallecidos en la provincia en la carretera y el mar

Un accidente mortal en la CV-21 en Alcora, acabó la mañana del domingo con la vida de un joven de 20 años que falleció en el incidente al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba junto con otras 5 personas.

En el vehículo viajaban 6 ocupantes, 3 de ellos se encuentran ingresadas en Unidad de Cuidados Intensivos del General por diversos traumatismos graves y dos están en el Hospital La Plana.

El accidente tenía lugar a las 8 de la mañana de ayer domingo cuando las víctimas, con edades comprendidas entre los 20 y 22 años, vecinos de Onda, Tales y Ribesalbes, volvían de las fiestas del Cristo en Alcora.

SINIESTROS EN LAS PLAYAS

Además, un hombre de 74 años falleció la mañana del sábado en las Islas Columbretes mientras practicaba snorkel. Todo apunta que sufrió parada cardiorrespiratoria y, a pesar de ser asistido por un médico que viajaba en la embarcación con él y ser atendido por helicóptero medicalizado, no pudo salvar la vida.

No es el único fallecimiento en el mar, porque una mujer de 58 años fallecía ayer domingo en la playa Torre de la Sal de Cabanes tras salir del agua y entrar en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrían a las 10.41 de la mañana. El SAMU atendió a la mujer, pero no pudo recuperarla, solo confirmar su fallecimiento.