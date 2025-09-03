Una tortuga marina desova en la playa del Carregador de Alcossebre

Una tortuga marina ha desovado en la playa del Carregador de Alcossebre (Castellón), según ha informado el Ayuntamiento en su cuenta de facebook.

El consistorio ha comunicado la noticia a la Fundación Oceanogràfic, que se han desplazado hasta el lugar y especialistas en biología marina están actuando, según el protocolo. También se ha acotado el espacio en el que se han localizado varios ejemplares de crías de tortuga para garantizar su seguridad.

El Ayuntamiento asegura que, en el caso de encontrar una tortuga desovando o nido de tortugas, es muy importante llamar inmediatamente al 112 y no tocarlas ni molestarlas.

La ONG XALOC MAR ha informado en un comunicado que la eclosión de neonatos de tortuga boba (Caretta caretta) se ha registrado esta noche. Tras el aviso, el investigador Jesús Tomás, de la Universitat de Valencia Instituto Cavanilles, ha acudido esta mañana al lugar junto a dos compañeras del Centro de Recuperación de la Fundación Azul Marino/Oceanogràfic de Valencia situado en Oropesa.

El nido, localizado por el propio Jesús Tomás, contenía un total de 90 huevos, de los cuales 57 han eclosionado con éxito. Durante la revisión se han extraído neonatos que no han logrado salir por sí mismos, contabilizándose 14 ejemplares adicionales.

Algunos de estos neonatos han sido encontrados muertos en un estado avanzado de desarrollo mostrando un "claro ejemplo" de que esta playa o zona en cuestión no es apta para la incubación de los nidos de tortuga marina y la importancia de una protección y vigilancia temprana de estos nidos como ha ocurrido en otros nidos, ha apuntado la ONG.

Del total de neonatos, 7 serán liberados en los próximos días en la misma playa, mientras que 8 se trasladarán por la Universitat de Valencia a las instalaciones del Oceanogràfic, donde participarán en el programa de Headstarting. Este programa de conservación permite criar a las crías en un entorno controlado hasta alcanzar un tamaño que incremente sus posibilidades de supervivencia en el medio natural.