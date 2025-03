Tom Jones, primer artista internacional confirmado del SOM Festival 2025

El SOM Festival ha dado un paso más en la internacionalización de su cartel con la confirmación de Tom Jones como el primer nombre de su quinta edición. El legendario artista galés abrirá su gira por España en el Grau de Castelló el próximo 9 de agosto en un concierto único, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Con este anuncio, el proyecto cultural refuerza su presencia en el circuito musical internacional, contribuyendo a atraer visitantes de distintos países y posicionar la capital de la Plana como un "punto de interés en la agenda cultural y turística del verano", que se celebrará del 24 de julio al 16 de agosto.

Según ha explicado el director del festival, Juan Carlos Vidal, han hecho un esfuerzo "muy importante". "Posiblemente estamos ante el artista internacional más relevante que ha actuado en nuestra ciudad en todos los tiempos. Para nosotros es un orgullo que Tom Jones haga la primera de sus cuatro fechas de su tour por España en Castellón".

Para la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, "sin duda supone una proyeccion internacional muy importante para un festival de Castellón, como es el SOM Festival". "Es una oportunidad única para dar a conocer nuestra fantástica ciudad a los miles de asistentes atraídos por una cita musical ya consolidada en el calendario estival", ha dicho.

"Gracias a todo el trabajo que hay detrás, Castellón vuelve a estar en el circuito de las giras de artistas nacionales e internacionales de primer nivel y este verano volveremos a disfrutar de grandes conciertos para todos los gustos. Sin duda, esta va a ser la cita a no perderse de este verano", ha añadido.

NUEVA GIRA

Con su nueva gira, titulada 'Defy Explanation', Tom Jones rendirá homenaje a su trayectoria y a su capacidad para mantenerse vigente en la industria musical después de seis décadas y tras haber vendido más de 100 millones de discos, el cual hasta el momento solo ha anunciado tres fechas en España, una de ella en Castellón.

A sus 84 años, Tome Jones ha recibido críticas muy positivas por sus últimos álbumes -Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame-, destacándose tanto su trabajo en el estudio como sus actuaciones en directo. En 2021, Jones se convirtió en el artista de mayor edad en alcanzar el número 1 en las listas del Reino Unido con un álbum de material nuevo, reafirmando su vigencia en la escena musical.

Su versatilidad le ha llevado a colaborar, también, con artistas de distintos géneros, desde Stevie Wonder y Aretha Franklin hasta Van Morrison y Ed Sheeran. Además, en 2006 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a su contribución a la música. Ahora el icónico músico, que también ha tenido destacados pasos por la televisión y el cine, interpretará sobre el escenario del SOM Festival algunos de sus temas más populares, como 'It's Not Unusual', 'Sex Bomb', 'Delilah ', 'She's a Lady' Green Grass of Home'.

El SOM Festival anunciará en las próximas semanas más nombres para su quinta edición, ofreciendo una programación que combina música y humor en el Real Club Náutico de Castellón. Con motivo de su quinto aniversario, la cita se propone superar el éxito de la edición anterior, que reunió a más de 22.000 asistentes, y consolidarse así como un "referente del verano tanto en la provincia como a nivel internacional".

Además, el festival se perfila como una plataforma para fomentar el desarrollo cultural y turístico, creando un espacio de encuentro que promueva el intercambio de experiencias entre el público local y visitantes de otras partes del país.

En su quinto aniversario el Som Festival volverá a contar con la especial colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Autoridad Portuaria y el Real Club Náutico. Las entradas, ya estás disponibles en la web del festival.