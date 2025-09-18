Toledo (PP) destaca el “gran cambio” en Castellón y reprocha a la oposición su “parálisis” durante años

El portavoz del PP y concejal de Urbanismo de Castellón, Sergio Toledo, ha asegurado que la ciudad “ha estado inmersa en un gran cambio” y que “ha alcanzado su mejor momento desde hace muchos años”, pese a “un panorama poco menos que apocalíptico que nos ha planteado la oposición”.

Avances en infraestructuras y empleo

Toledo ha criticado la gestión anterior, afirmando que “ha sido un gobierno que ha gobernado de espaldas cuando no en contra de los intereses de los vecinos”. Ha recordado proyectos que “han fracasado estrepitosamente, sin diálogo alguno con los vendedores”, en referencia a la reforma del Mercado Central.

El edil ha destacado que el actual equipo “ha ido de la mano, en permanente contacto con los vendedores y las empresas encargadas de llevarlo a cabo”, lo que ha permitido avanzar en la “remodelación integral del mercado central” y en el desarrollo del “mayor parque urbano de la ciudad, Sensal Park, con un proceso participativo en el que han participado más de 7.000 castellonenses”.

En materia económica, Toledo ha subrayado que “han contado con un pacto local por empleo con más presupuesto que nunca” y que la tasa de paro “ha bajado por debajo del 10%, niveles precrisis”. Ha criticado que “los únicos empleos que ayudaron a conseguir ustedes han sido los de los suyos, socialistas de carné”, y ha reprochado a la oposición que su plan general “ha reducido el suelo industrial y ha dificultado la llegada de nuevas empresas”.

Mejoras en servicios y vivienda

Respecto a la política fiscal, el concejal ha denunciado el “basurezo impuesto por el Gobierno de España” y ha asegurado que “este gobierno ha seguido y no se ha desviado ni un milímetro bajando impuestos a nuestros ciudadanos, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses”.

Sobre los servicios sociales, ha señalado que “han incorporado nuevas plazas estructurales” para acabar con la precariedad en las plantillas y con las “listas de espera y las colas del hambre que había con ustedes y que ahora ya no existen”.

En materia de vivienda, Toledo ha defendido que “esta legislatura ha sido la legislatura de la vivienda de la ciudad de Castellón”, con medidas como la nueva línea de alquiler joven. Ha criticado a la oposición por “no haber movido ni un dedo ni un expediente para solucionar el mayor problema que tienen las familias”.

Finalmente, en urbanismo, ha destacado que han adaptado el proyecto de la zona de bajas emisiones “sin restringir accesos, con más aparcamientos y zonas verdes”, y ha subrayado que “han remodelado 30 calles de Castellón con contacto directo con vecinos y comercios afectados, mientras ustedes han empleado casi el mismo tiempo en reformar la avenida Lidón con el vecindario en contra”.

Toledo ha concluido retando a la oposición a “seguir hasta que lleguen las próximas elecciones”, señalando que “si dicen que nuestros proyectos son suyos, no pueden criticarlos”.