Todos los ojos puestos en el Incendio Forestal de Artana

Inicialmente el foco del fuego se localizaba en el monte Espino, entre las localidades de Tales y Artana. Más tarde en una pequeña confusión el servicio GVA 112 CV a través de X, comunicaba un foco de incendio en Artana. Más tarde informaron que realmente se trataba del mismo foco de incendio solo que se había dirigido hacia los alrededores de la localidad de Artana. Es decir, que este foco de incendio sigue activo desde hace ya prácticamente 48h.

Reactivación de las llamas

Alrededor de las 15:00h del día de ayer, Bomberos informaba de que el incendio se había reactivado manteniéndose en una zona inaccesible vía terrestre. Ese ha sido el gran problema del dispositivo, poder acceder a esa zona a pie para poder apagarlo. Cuando el reloj marcaba las 15:56, los servicios de emergencias declaraban la situación 1 en el incendio, lo que viene a significar que el incendio podría afectar gravemente a zonas forestales y levemente a la población.

Colaboración entre autonomías, clave

Al no poder acceder los efectivos de bomberos vía terrestre, tuvieron que ser los medios aéreos los que pasaron a la acción. Para ello se sumaron al dispositivo nueve medios aéreos de la Generalitat Valenciana, dos de Cataluña y uno de Aragón. De nuevo la colaboración entre comunidades autónomas ha sido clave para estabilizar la situación. Cosa que ya sucedió en el incendio que tuvo lugar en la misma zona en el 2016, donde medios aéreos de estas dos mismas autonomías apoyaron la extinción del incendio.

En estos momentos el incendio mantiene una evolución positiva manteniéndose activo. Para tratar de controlarlo a lo largo de la mañana, se han activado dos medios aéreos y tres medios terrestres.