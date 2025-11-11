El tenis de Castellón rinde homenaje a Álex Corretja en la gala del 2 de diciembre.

Álex Corretja, uno de los tenistas españoles de mayor carisma tanto dentro como fuera de las pistas, que ha destacado en el tenis en todas sus facetas tanto como jugador, como entrenador, capitán de Copa Davis y como comentarista, estará este año en la Gala del Tenis acompañando al tenis y al deporte de la provincia de Castellón.

Durante su etapa de jugador, Álex Corretja estuvo en lo más alto del tenis internacional, siendo nº 2 del ranking mundial en 1.999. Entre sus títulos conseguidos destacan un ATP World Tour Finals, dos Masters Series y catorce ATP Tour, siendo también doble finalista en Roland Garrós en 1998 y 2001 y medalla de bronce en Los Juegos Olímpicos de Sidney en 2000 en dobles con Albert Costa. Un amplio historial y gran palmarés que junto con sus habilidades comunicativas lo han convertido en unos de los mejores comentaristas de tenis tanto de televisión como de radio, actividad a la que se dedica actualmente.

El Paraninf de la UJI será el escenario para la gala en la que también habrá otras distinciones a muchos otros deportistas. De hecho en el evento se hará entrega de trofeos y premios a los primeros clasificados del circuito provincial de tenis y del circuito de aficionados.

Serán más de 150 jugadores de todas las categorías masculinas y femeninas, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y también absolutos, los que recibirán sus premios en esta gran fiesta del deporte provincial en la que también habrá actuaciones, sorteos y sorpresas para todos los asistentes.