Susana Camarero reivindica los "Puntos Violeta" en el Rototom Sunsplash

Estos espacios, están orientados a la prevención, sensibilización y atención inmediata ante situaciones de violencia sexual.

La Generalitat Valenciana ha atendido 5.870 consultas en los puntos de atención a víctimas de agresiones sexualesdurante 16 festivales y conciertos del verano en las tres provincias de la Comunitat. Estos espacios, conocidos como Puntos Violeta, están orientados a la prevención, sensibilización y atención inmediata ante situaciones de violencia sexual.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, destacó durante su visita al Rototom Sunsplash de Benicàssim que estas oficinas móviles promueven entornos seguros y disuaden posibles agresiones.

Están coordinadas con las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, y cuentan con personal especializado que ofrece asistencia, información y herramientas preventivas como pulseras detectoras de sustancias de sumisión química.

