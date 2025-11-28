Suben hasta un 177 % los precios de materias primas en el sector de fritas y esmaltes, según ANFFECC

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha alertado sobre la fuerte subida de precios de materias primas esenciales para la industria, que oscilan entre el 16 % y el 177 %, y el impacto que esto podría tener en la rentabilidad de las empresas.

En un comunicado, la asociación señala que “en los últimos meses hemos visto incrementos de precio muy significativos en varias materias primas esenciales para la industria, con subidas que llegan hasta el 177 % en períodos muy cortos de tiempo, y esta situación añade una presión adicional sobre los márgenes empresariales, ya de por sí muy debilitados en los últimos años”.

El aumento de precios afecta a materiales como el óxido de cobalto, que ha subido un 177 % entre marzo y noviembre de 2025, debido a la prohibición temporal de exportaciones desde Congo. Otros productos afectados son el dióxido de titanio, con un incremento del 67 %, el carbonato de bario, que ha subido un 40 %, el óxido de praseodimio, con un 36 %, y el óxido de zinc, que registra un aumento del 16 %.

ANFFECC indica que estos incrementos se deben a tensiones geopolíticas, medidas antidumping de la Unión Europea y restricciones en el suministro global, especialmente en los mercados de óxidos metálicos y tierras raras.

La asociación advierte de que la industria se enfrenta a un “escenario de enorme volatilidad y presión sobre su rentabilidad, en un momento en el que la demanda internacional todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis energética”.

Según ANFFECC, mantener la rentabilidad es imprescindible “no solo para sostener el empleo y la producción nacional, sino también para poder continuar apostando por la I+D+i, que es una de las señas de identidad de este sector a nivel internacional”.

La asociación subraya que, de mantenerse la tendencia, podría ser necesario revisar los precios de los productos para garantizar la viabilidad de las empresas y mantener la actividad en España. Además, reclama políticas europeas que no penalicen a la producción comunitaria frente a terceros países, con menores costes y menor carga burocrática.