Los socialistas de Castellón dicen que la salida de Mazón “solo blinda su impunidad judicial” y exigen elecciones

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Samuel Falomir, ha afirmado que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “llega muy tarde, después de un año de mentiras y excusas”, y ha subrayado que “ha sido gracias a la presión de un pueblo digno, y no por voluntad de los representantes del Partido Popular de Castelló, que han sido la voz de su mentira en nuestra provincia”.

“El PP, pero también VOX, han sostenido todo este tiempo a un presidente que, en el peor día para los valencianos y valencianas, no estuvo donde debía estar. Durante doce meses se ha dedicado a construir un relato judicial para salvarse del banquillo de los acusados, aunque eso implicara humillar a las víctimas”, ha denunciado Falomir. “Tanto Marta Barrachina como Begoña Carrasco y los portavoces locales del PP han asumido ese relato que pisotea la dignidad de las víctimas y las condena a revivir su peor dolor. Nunca pensaron en ellas”, ha añadido.

El dirigente socialista sostiene que “tanto Mazón como todos aquellos que le dan oxígeno siguen burlándose de la ciudadanía”, ya que “ni siquiera ha formalizado su renuncia a Les Corts Valencianes”. “Es una dimisión a medias, en diferido, sin autocrítica y con apenas dos palabras para las víctimas”, ha remarcado.

Falomir ha advertido que “estamos ante una nueva burla” y ha asegurado que “el Partido Popular solo ha actuado para proteger su marca”. “Se han deshecho de Mazón, pero garantizándole el refugio del aforamiento y blindándole la impunidad judicial con un escaño en Les Corts, un simple juego de sillas”, ha criticado.

Para el líder provincial socialista, la dimisión “no cierra heridas” ni abre una nueva etapa, “porque llega contaminada por el pasado”. “Un pasado”, ha añadido, “que no se puede borrar ni olvidar, porque está escrito en barro y dolor”.

Por ello, ha exigido que “los valencianos y valencianas tengan el derecho de expresarse en las urnas”. “Cualquier salida que no pase por unas elecciones es una falta de respeto a las víctimas y a la democracia”, ha subrayado. En este sentido, ha apelado a la sociedad valenciana a “no bajar la presión”, porque “ahora es el momento de sacar de los gobiernos a los cómplices de tanta infamia y abrir una nueva etapa con Diana Morant como presidenta”. “Devolveremos la dignidad y la verdad a las instituciones valencianas”, ha concluido.