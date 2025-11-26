SITRA desarrolla una tecnología pionera en España que purifica hasta un 85% el agua destinada a alimentos infantiles

SITRA ha desarrollado un sistema pionero en España que permite eliminar hasta el 85% de la materia orgánica presente en el agua utilizada en la producción de alimentos infantiles, un avance decisivo para un sector que exige los máximos estándares de pureza y seguridad. Esta innovación se suma al hito previo alcanzado por la compañía, que ya había logrado eliminar la presencia de cloratos mediante un método propio basado en resinas de intercambio iónico. La combinación de ambas tecnologías da como resultado un agua ultrapura, estable y con una composición mucho más adecuada para la elaboración de productos destinados a bebés, lo que representa un salto de calidad y seguridad para la industria del babyfood.

El contenido de sustancias orgánicas del agua potable puede triplicar los valores recomendados, y para reducir esos niveles por debajo del 0,5 mg/L exigido, SITRA ha creado un filtro de resina específico que actúa como alternativa a los tradicionales filtros de carbón activo. Esta resina permite eliminar el 85% del carbono orgánico total y mejora directamente el rendimiento de la etapa posterior de eliminación de cloratos. Además, esta tecnología optimiza los costes de producción, ya que prolonga la vida útil de las resinas hasta cinco años, frente al cambio anual habitual, reduciendo también el impacto ambiental del proceso.

El director de SITRA, Javier Donato, destaca que esta innovación consolida el liderazgo tecnológico de la compañía en soluciones sostenibles para el tratamiento del agua industrial y demuestra que la tecnología puede mejorar directamente la seguridad y la calidad de los alimentos destinados a los más pequeños.

Según explica, el objetivo es continuar desarrollando procesos que permitan a las empresas cumplir los estándares más exigentes, adelantándose a las futuras demandas normativas europeas. La nueva tecnología llega en un contexto en el que la legislación reforzará a partir de 2026 las exigencias sobre la pureza del agua utilizada en los procesos industriales, imponiendo una mayor trazabilidad y control de su composición fisicoquímica y microbiológica.

SITRA se posiciona así como una empresa referente en el ámbito de la sostenibilidad hídrica y la innovación, anticipándose a los requisitos que marcarán los próximos años. Aunque diseñada para el sector babyfood, la compañía prevé ampliar su uso a otras industrias donde la pureza del agua es un factor determinante, como la alimentación general (incluyendo bebidas y productos de cuarta gama), la farmacéutica, la cosmética o incluso el tratamiento de agua potable. La capacidad de obtener un agua más estable, segura y sostenible convierte esta solución en una herramienta clave para cualquier proceso que requiera los más altos estándares de calidad.