Síndrome de Down Castellón presenta su Calendario Solidario 2026 para visibilizar la inclusión

La Fundación Síndrome de Down Castellón ha presentado su Calendario Solidario 2026, un proyecto que busca visibilizar la inclusión y el talento de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

El acto de presentación se celebró en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Castellón y mostró las fotografías de esta edición, realizadas por Arantxa Ripollés. El vestuario y el atrezo utilizados en las sesiones contaron con la colaboración de El Corte Inglés.

Bajo el lema “Diversidad que inspira”, el calendario incluye doce imágenes que representan cada mes del año, protagonizadas por las personas usuarias de la entidad. La presidenta de la Fundación, Carolina Ballester, destacó que “cada sonrisa que aparece en sus páginas es un paso más hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Durante la presentación, los participantes entregaron ejemplares del calendario a las empresas colaboradoras como muestra de agradecimiento. Los fondos recaudados con la venta de los calendarios se destinarán a financiar los programas y servicios de la entidad, que atiende a más de 350 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia.

Empresas colaboradoras

Entre las empresas que participan en el proyecto, dentro del programa “Contamos Contigo”, se encuentran: Altadia, Baldocer, Grespania, Pamesa, Togama, Suavina Calduch, Granados Monlleó, HamBuy, Éltie Cementos, Vithas Castellón, Nealis, Simetría y El Corte Inglés.

Dónde conseguir el calendario

El Calendario Solidario 2026 estará disponible con una donación de 5 euros en la sede de Síndrome de Down Castellón y en diversos establecimientos colaboradores de Castellón y la provincia, entre ellos: El Corte Inglés, Papelería Navarro, Peluquería Pentina´t, AMC Escuela KingBoxing, Carnicería Casa Juanjo en Vila-real, Peluquería Géminis en Burriana y Spai: Centro de fisioterapia y estimulación infantil, así como en Fortanete (Teruel) en Jamones Daudén. Próximamente se anunciarán más puntos de venta en los canales oficiales de la entidad.

Sobre Síndrome de Down Castellón

La Fundación trabaja para promover la inclusión social de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a través de programas de Atención Temprana, Formación y Empleo, Centro Ocupacional, Centro de Día, Atención Psicoeducativa, Ocio y Tiempo Libre, y Envejecimiento Saludable, acompañando a las personas y sus familias en todas las etapas de la vida.