Los sindicatos de Educación inician en Castellón un calendario de movilizaciones y huelgas

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STEPV han iniciado este jueves un calendario de movilizaciones para reclamar la mejora de las condiciones laborales del profesorado, del Personal de Atención Educativa (PAE) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros educativos valencianos.

Las organizaciones han realizado concentraciones en Castellón, tanto ante diversos centros educativos como frente a la Dirección Territorial de Educación y la Delegación del Consell, donde han exigido a la Conselleria de Educación la apertura de un nuevo proceso de negociación. Asimismo, han advertido de que las protestas “se intensificarán si el Consell no ofrece una respuesta inmediata y efectiva”.

Los sindicatos han convocado una primera jornada de huelga el próximo 11 de diciembre y avanzan que, si no hay progresos, las movilizaciones se prolongarán durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. No descartan, además, convocar una huelga indefinida en mayo.

“Denunciamos el deterioro de las condiciones laborales y la falta de recursos en el sistema educativo. Reclamamos mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo perdido y la reducción de ratios para evitar la sobrecarga laboral y garantizar una atención individualizada al alumnado”, han señalado fuentes sindicales.

Entre sus reivindicaciones, las organizaciones exigen revertir los recortes de plantillas docentes y restituir los acuerdos firmados en 2023, así como asegurar la cobertura inmediata de todas las vacantes y sustituciones de profesorado, PAE y PAS. También reclaman financiación suficiente para las infraestructuras educativas, la restitución de los 121 millones recortados al Plan Edificant y la aceleración de la rehabilitación de los centros afectados por la DANA.

Los sindicatos solicitan, además, el reconocimiento profesional y la mejora de la clasificación del PAE y del PAS, así como reforzar los recursos destinados a garantizar una inclusión educativa real y efectiva. La comunidad educativa reclama también la eliminación de la “burocracia innecesaria” que, aseguran, impide al profesorado centrarse en la docencia.

Tras la dimisión de Carlos Mazón, las organizaciones han instado al nuevo gobierno valenciano y a la Conselleria de Educación a iniciar “de inmediato” una negociación para abordar estas demandas.