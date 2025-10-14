Sindicatos y ASCER inician la cuenta atrás para la negociación de su convenio colectivo

Sindicatos y representantes de la patronal del sector azulejero, ASCER, han constituido la mesa negociadora del IX convenio colectivo autonómico para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicos de la Comunidad Valenciana

ASCER, asegura en un comunicado, que aborda la negociación en un momento de gran incertidumbre comercial influida por la actual situación geopolítica, con un contexto de ligero crecimiento en la producción, aunque en el último trimestre se vienen produciendo reducciones consecutivas de la producción y del empleo que invitan a la prudencia en la negociación.

Durante la jornada de ayer ASCER, CCOO del Hábitat PV y FICA UGT PV constituían la mesa negociadora del próximo convenio colectivo para la Comunidad Valenciana, dando cumplimiento al compromiso adquirido de hacerlo dentro del presente mes de octubre. Las partes se han citado el próximo 28 de octubre para el inicio de las negociaciones.