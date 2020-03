El Sindicato Médico asegura que no le sirven las disculpas de Barceló, piden su dimisión y seguirán adelante con la querella

Así lo ha confirmado en Onda Cero el secretario general del sindicato, Andrés Cánovas, quien además ha afirmado que no tienen el material adecuado. No hace falta más, dice, que ver fotos de los médicos en otros países.

El Sindicato Médico de la Comunitat asegura que NO le sirven las disculpas de la consellera de Sanidad, piden su dimisión y seguirán adelante con la querella por injurias. Así lo ha confirmado en Onda Cero el secretario general del sindicato, Andrés Cánovas, quien además ha afirmado que no es cierto que con el pedido de China se haya solucionado la falta de material, dice, que siguen sin material adecuado.

Cánovas ha anunciado además, que en caso de que el president del Generalitat, Ximo Puig, no haga efectivo el cese de Ana Barceló, pedirán también su dimisión. Asegura que lo único que piden son gestores eficaces ya que España ya ha superado en número a los fallecidos de Wuhan.

Según el sindicado de médicos no han contado en ningún momento con el material adecuado. Los equipos de protección individual no llegan de la manera que deberían de llegar. Dice Cánovas que no hace falta más, que ver fotos de los médicos en otros países y compararlos con los de la sanidad valenciana.

Y no es el único sindicato que emite críticas a la conselleria.

De hecho, el sindicato CSIF, ha presentado una denuncia ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo. Solicitan una actuación inmediata de Inspección, tomando las medidas pertinentes y necesarias, dicen, para subsanar las deficiencias observadas.

CSIF propone en su escrito una serie de actuaciones, como la dotación de los equipos de protección adecuados.

Así pues, los sindicatos unen su voz contra la gestión de la conselleria de Sanidad y la acusan de mentir y ocultar información en esta crisis sanitaria.