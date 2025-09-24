Simó (PSPV) acusa a Mazón de “ningunear” a Castelló en el Debate de Política General

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “ha vuelto a ningunear a Castelló” durante el reciente Debate de Política General. Según Simó, Mazón no presentó ningún proyecto nuevo para la ciudad y se limitó a repetir anuncios ya conocidos, como el TRAM, el Hospital General o la Ronda Oeste, todos ellos heredados defiende del anterior gobierno del Botànic.

Simó ha destacado que, en un debate clave para el futuro de la Comunidad Valenciana, Castelló no recibió ni una sola mención en áreas como la Formación Profesional, nuevos centros educativos, conservatorios, el edificio de Correos o el proyecto de los antiguos cines del puerto. Para el dirigente socialista, la ciudad “no puede continuar condenada al olvido” mientras el presidente “hace chistes sobre el chorlitejo patinegro”.

Además, Simó ha criticado la actitud de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a quien acusa de conformarse con esta situación y no defender los intereses de la ciudad. “Una alcaldesa tendría que defender la ciudad ante cualquier presidente, sea del partido que sea, pero ella prefiere callar y mirar hacia otro lado”, ha señalado.

Para concluir, Simó ha advertido que “es el momento de elegir: o se está con Mazón y su silencio, o se está con Castelló y con el futuro que la ciudad merece”, y ha asegurado que si el PP no defiende lo que necesita Castelló, su partido lo hará en las Cortes Valencianas.