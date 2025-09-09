Sigue la alerta por lluvias fuertes en Castellón que reducen su intensidad mañana

El episodio de aviso naranja decretado durante la jornada de ayer nos deja, de momento, precipitaciones de 50,9 litros por metro cuadrado en Herbers, 47 en la Pobla de Benifasar y 50 en Torreblanca. Aunque también ha llovido en otros puntos de la provincia, la lluvia ha sido beneficiosa y no ha generado daños ni en cultivo ni en poblaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para la jornada de hoy alerta amarilla en toda la provincia, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 21 horas, por lo que sigue la normalidad en los colegios aunque la recomendación de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, es mantener la precaución.

Según AEMET las nubes serán la tónica del día de hoy en la provincia de Castellón y la inestabilidad se manifestará especialmente en zonas de interior desplazándose hacia el litoral, con probabilidad de tormentas localmente muy fuertes y persistentes, con rachas de viento muy fuertes y granizo grande asociados. Temperaturas en descenso generalizado con mínimas de 12 grados en Morella y máximas de 26 en Vinaroz, Vall d´Uixó y Castelló capital.