Los servicios de Emergencias pervén entre 10 y 15 incendios en Castellón para esta tarde

Hay aviso rojo desde la una del mediodía hasta las 12 de la noche, por las tormentas secas, riesgo máximo de incendios en todo el interior de la provincia de Castellón. Eso se suma a la posibilidad también de vientos.

Fernando Pérez, Jefe de la Sección Forestal del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón ha asegurado esta mañana en Onda Cero que los servicios de emergencias prevén tormentas secas que pueden llegar a provocar entre diez y quince incendios.

El consorcio de Bomberos así como el servicio de emergencias de la Comunidad Valenciana han solicitado la máxima colaboración ciudadana posible para ayudar a detectar conatos de incendio. En el caso de que usted visualice humo o llamas, marque automáticamente al 112 e informe lo más detalladamente posible su ubicación y la situación en la que se encuentra el incendio.

Esta noche se han registrado 38 grados en Vall d´Uixó y con la tormenta se espera que bajen las temperaturas mínimas.