El Servicio de Emergencias Sanitarias atiende 149 incidentes en Castellón durante la Nochevieja

El Servicio de Emergencias Sanitarias ha gestionado un total de 149 incidentes en la provincia de Castellón durante la celebración de la Nochevieja, según el balance realizado tras la noche del 31 de diciembre. La mayoría de las actuaciones se concentraron en las horas de mayor afluencia de celebraciones, con un refuerzo de los dispositivos sanitarios para atender las incidencias registradas.

Entre las asistencias realizadas, destacan las relacionadas con intoxicaciones etílicas y por consumo de drogas, que sumaron un total de ocho servicios. Asimismo, los equipos sanitarios tuvieron que intervenir en siete ocasiones por agresiones y peleas, en algunos casos en coordinación con otros servicios de emergencia y seguridad.

En cuanto a la siniestralidad vial, durante la Nochevieja se registró un único accidente de tráfico en la provincia de Castellón. Desde los servicios de emergencia se valora de forma moderada el número de incidencias atendidas y se recuerda la importancia de mantener comportamientos responsables durante las celebraciones.