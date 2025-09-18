Septiembre se afianza como extensión del verano con alta ocupación hotelera en Castellón

La provincia de Castellón registró una ocupación hotelera del 80,7% en la primera mitad de septiembre, lo que supone una mejora de 2,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 78,2%, según datos facilitados por la patronal hotelera Hosbec.

Este resultado confirma que septiembre se consolida como una extensión natural de la temporada alta, con una demanda que apenas disminuye en comparación con los meses centrales del verano.

El turismo nacional sigue siendo predominante, representando el 85,8% del total de viajeros, apenas medio punto más que en el año anterior. Entre los turistas internacionales destacan Francia (2,3%), Reino Unido (1,8%), Alemania (1,4%) y Portugal (1,4%), aunque con porcentajes todavía reducidos. Se observa un ligero crecimiento del grupo denominado “otros”, que alcanza el 5,1%, reflejo de una diversificación en la procedencia de visitantes.

Por categorías hoteleras, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzaron una ocupación del 82,5%, frente al 80,2% registrado en 2024. Los hoteles de tres estrellas experimentaron un aumento significativo, con un 77,8% de ocupación.

De cara a la segunda quincena del mes, las reservas anticipadas indican una ocupación prevista del 76,2%, superior al 71,5% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que sugiere que Castellón no solo extiende la temporada alta, sino que lo hace con una intensidad que fortalece septiembre como un mes clave para la rentabilidad turística de la provincia.