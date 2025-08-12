El SEPRONA ha investigado a dos personas por construir ilegalmente en Castellón de la Plana

LaGuardia Civil ha investigado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo al detectar tres construcciones ilícitas en un entorno rural protegido en Castellón de la Plana.

En el marco de los servicios dirigidos a la detección de construcciones en terrenos no urbanizables o destinados a usos agrícolas con el fin de garantizar un desarrollo urbanístico sostenible en la provincia, el SEPRONA a bordo del helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil detectó tres casas con anexos construidas en un entorno rural protegido.

Los agentes constataron que dos de las construcciones fueron realizadas entre 2023 y 2024 y la última entre 2024 y 2025, todas ellas sin Licencia de Obras municipal, además de estar realizadas sobre Terreno No Urbanizable Protegido, y estar catalogadas como parcela protegida dentro de la Unidad de paisaje de alta calidad paisajística P005 Paisaje de Cultivos de la Plana, la cual forma parte de la “Xarxa de Sequies”.

Como consecuencia de ello, se procedió a la investigación de las dos copropietarias del terreno y responsables de dichas construcciones, a las que se le atribuye un Delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo