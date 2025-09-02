Seis detenidos tras la intervención de 350 kg de marihuana en Almassora (Castellón)

La Policía Nacional ha incautado más de 350 kilogramos de marihuana envasada al vacío, lista para su envío a países del norte de Europa, en una operación desarrollada en dos fases en la localidad castellonense de Almassora en las que se ha detenido a seis personas, según fuentes policiales.

La actuación se enmarca en la lucha contra organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al tráfico de drogas y ha permitido desarticular parte de una red criminal internacional responsable de la logística, almacenamiento y preparación de la droga.

La investigación comenzó a finales de 2024 y permitió desplegar un operativo policial en marzo de 2025 con la colaboración de las comisarías provinciales de Tarragona y Barcelona. En esta primera fase se procedió a la detención de cuatro personas, la intervención de 250 kilos de marihuana y la incautación de varios vehículos de alta gama.

En la segunda fase, llevada a cabo en la noche del 28 de agosto, los agentes vigilaban una vivienda utilizada como almacén, situada “en un camino entre huertos de difícil acceso”, cuando detectaron la salida de un vehículo cargado “con bolsas de deporte de grandes dimensiones”.

Al intentar interceptarlo, el coche se dio a la fuga, desencadenando “una peligrosa persecución a gran velocidad por caminos entre naranjos”, que finalizó cuando el vehículo colisionó contra un muro en la playa de Almassora.

Sus dos ocupantes resultaron heridos leves y fueron detenidos tras comprobarse que transportaban 42 kilogramos de marihuana. Pese al riesgo generado por la persecución, la Policía ha destacado que “no hubo que lamentar víctimas entre la ciudadanía, a pesar de la notable concurrencia de viandantes" en el paseo marítimo en ese momento.

Tras obtener autorización judicial, se practicó la entrada y registro en la vivienda, donde los agentes localizaron un punto de envasado al vacío que “funcionaba como laboratorio logístico de la organización”. Allí se intervinieron más de 60 kilos adicionales de marihuana, además de dinero en efectivo, armas prohibidas y multitud de teléfonos móviles.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y se enfrentan a delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, delito contra la seguridad del tráfico y desobediencia, entre otros.

La Policía Nacional ha informado de que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.