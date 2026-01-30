La Seguridad Social tramitó más de 6.200 prestaciones por nacimiento en Castellón en 2025, un 8,5% más

La provincia de Castellón registró en 2025 un total de 6.276 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 5.782, según datos de la Seguridad Social.

Del total de prestaciones tramitadas el pasado año, 2.826 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, mientras que 3.450 fueron solicitadas por el segundo progenitor, normalmente el padre.

El gasto asociado a estas prestaciones entre enero y diciembre de 2025 alcanzó los 43,6 millones de euros, frente a los 41,98 millones de euros registrados en 2024, lo que representa un aumento del 3,8%.

Avance hacia la corresponsabilidad

La duración media de las prestaciones activas por nacimiento y cuidado de menor fue de 111 días en 2025, con una diferencia mínima entre hombres y mujeres. En concreto, los hombres disfrutaron de una media de 109 días y las mujeres de 112,82 días.

Este dato refleja un avance hacia la corresponsabilidad en el cuidado, ya que el año anterior, en la media nacional, los hombres disfrutaban de una semana menos de permiso que las mujeres.

Ampliación del permiso de nacimiento

El pasado mes de julio se reforzó la protección de progenitores y menores y el derecho a la conciliación familiar y laboral con la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de familias monoparentales.

En concreto, 17 semanas —de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores— y 28 semanas en el caso de familias monoparentales pueden disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé. En situaciones de adopción, guarda o acogimiento familiar, el plazo comienza a contar desde la resolución judicial o administrativa. El permiso puede disfrutarse por semanas, de forma continuada o acumulada.

Además, se incorporan dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor —cuatro en el caso de familias monoparentales— que pueden disfrutarse de manera flexible hasta que el hijo o hija cumpla ocho años.

Este derecho puede solicitarse con carácter retroactivo para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con un máximo de 15 días de antelación al inicio del periodo de disfrute.

La cuantía de la prestación equivale al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al inicio del descanso.

Cómo solicitar la prestación

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado del abono de la prestación, permite realizar la solicitud a través del portal Tu Seguridad Social y de la web prestaciones.seg-social.es. También es posible tramitar de forma telemática los periodos sucesivos de descanso si se opta por fraccionar el permiso.

Menos excedencias por cuidado familiar

Por otro lado, en 2025 se registraron en la provincia de Castellón un total de 629 excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar, 21 menos que el año anterior. De ellas, 553 correspondieron a mujeres y 76 a hombres.

La normativa establece que los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. En el caso del cuidado de otros familiares, se considera cotizado el primer año de excedencia.