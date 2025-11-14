La segunda jornada de la Fira Trovam cierra la programación profesional y formativa

La Fira Valenciana de la Música Trovam encara la última jornada de la programación profesional y formativa. Durante este viernes se realizarán varias mesas redondas para hacer un diagnóstico de la industria musical y los retos que debe afrontar. Además, habrá talleres, speed meetings y encuentros con entidades del sector.

Los temas de debate del día serán cuatro: los mecanismos del ámbito cultural a la hora de afrontar las adversidades; la exportación de la música hecha en lenguas minorizadas; la internacionalización del talento en el continente europeo; y la gestión de los servicios de hostelería en eventos musicales.

Por otro lado, los profesionales inscritos podrán asistir a una nueva edición de 'Las Conversaciones del Trovam'. En esta sesión el invitado será Sergio Sastre, productor y compositor de Miss Caffeina, Reys y The Quinquis. Él dialogará sobre su trayectoria y las diversas facetas que desarrolla con la periodista Marta Fullera de Onda Cero.

El Trovam también será el marco donde tendrán lugar reuniones rápidas donde los artistas podrán explicar sus proyectos a representantes de oficinas de management. Por otro lado, miembros de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) darán a conocer sus proyectos a los asistentes.

A lo largo del día también concluirán las sesiones del Trovam+, proyecto formativo de la Fira con la colaboración de la empresa promotora Live Nation, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universitat de Barcelona. El alumnado asistirá a dos talleres prácticos sobre las funciones que desarrollan los promotores musicales y las oportunidades de negocio que generan los encuentros profesionales.

ARTISTAS EN DIRECTO

Por la mañana, la Sala Sinfónica del Auditorio está reservada para la formación catalana Ebri Knight, que presentará el espectáculo familiar Bon vent!, un homenaje al músico y pedagogo Xesco Boix. Por la tarde tocará Carlos Ares, cantante, compositor y productor gallego que fusiona el pop y el folk. La valenciana Esther será la encargada de calentar el ambiente con su pop-rock heredero de la década de los 90.

El público que se acerse al Auditorio también podrá comprobar la riqueza del cartel de la Fira. Así, en la Sala de Cámara se escuchará folk (Xaloq); melodías nórdicas (las danesas D*tre); canción de autor (Sergi Carbonell); fusión flamenca y latina (Emilia & Pablo); pop mediterráneo (Pep Mirambell); y punk-rock (Vaire).

En la zona exterior del edificio, el Escenario Vibra Mahou acogerá el talento de formaciones emergentes. Sobre sus tablas actuarán Terrae, dueto que se adentra en las tradiciones de las Tierras del Ebro; el chipriota Demetris Mesimeris, quien fusiona las sonoridades mediterráneas con una óptica moderna; Cien Galgos, Orina, Ortopedia Técnica y Tenda, bandas que oscilan entre el indie-pop, el rock y el post-punk; y Podenco, que abarca las texturas electrónicas.

Pero el Trovam también se vivirá en otras localizaciones de Castellón. Por la tarde, La Maria, gran renovadora de la música de raíz valenciana, estará en el Teatro Principal. Quien le hará de telonero será Miquel Gil, responsable en gran parte de la modernización de la música mediterránea. Por la noche, la sala La Bohemia acogerá dos propuestas de indie, punk y rock duro: Viva Belgrado y Deaf Devils.

ÚLTIMA JORNADA

La tercera y última jornada de la Fira se cerrará con los conciertos de diecisiete artistas en diversos escenarios de la capital de la Plana Alta. La primera actuación será a las 12.00 horas en el Teatro Principal con el espectáculo para el público familiar de Marcel el Marcià. Este proyecto educativo y cultural presenta El Pirata Patatxula, show de fantasía conformado por canciones populares.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, la actividad volverá al Auditorio, epicentro de la Fira. El castellonense Kawak, cantante de rap y reggae, pondrá de largo su proyecto en compañía del Blackbird Trio. Al finalizar, la cantautora malagueña Ángela González interpretará los temas de su segundo disco, La Recena, mientras que Jero Romero estrenará su reciente EP Mi vida en partes muy pequeñas.

El Auditorio acogerá otros seis conciertos: Immen, cantante neerlandesa que usa el frisón; la rapera Tesa, quien presentará el álbum Rata Penà; Ganges, representante del pop electrónico; Naina, abanderada de la música de baile; Yorchh, artífice de pop lo-fi con cajas de ritmos; Cactus, formación que fusiona la música urbana con ritmos latinos; y Brama, grupo de pop psicodélico que emplea el occitano en sus letras.

A partir de las 19.15, la música sonará más allá del Auditorio. En la sala La Bohemia habrá un doblete de indie-pop y rock. Los encargados de abrir el fuego serán Bottle Rockets, galardonados como mejor banda de rock de la Música Alternativa Escocesa en 2023. Posteriormente tocará L.A., proyecto que encabeza Luis Albert Segura desde hace 20 años y que presenta el álbum A Modern Odyssey.

El Teatro Principal volverá a abrir sus puertas a las 20.30 horas para una noche dedicada a la canción de autor. El cantante, guitarrista y productor pablopablo dirá su "oda a la simplicidad" con letras que descomponen el amor. Por su parte, Alejandro & Maria Laura, dueto peruano afincado en Valencia que sufrió los efectos de la dana de 2024, demostrarán por qué fueron nominados a los Grammy Latinos celebrados anoche por su trabajo Dos hemisferios.

Finalmente, la sala Terra acogerá dos propuestas bien diferentes. En primer lugar, la banda Summer Ends desplegará su power-pop con letras frescas, irónicas y desvergonzadas. En cambio, Yeli Yeli ofrecerá su flamenco luminoso construido a través de la experimentación melódica con letras que abordan la disidencia sexual y la crítica social.