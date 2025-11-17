La sede del PP en Castellón amanece con pintadas contra Mazón

La puerta de la sede del Partido Popular de la provincia de Castellón ha aparecido este lunes con varias pintadas en las que se leía: “Hem fet caure a Mazón, fem-los caure a tots Arran”.

La presidenta de la Diputación y del PP en la provincia, Marta Barrachina, ha denunciado en X: “la violencia no nos callará”, y ha asegurado que las pintadas “tienen un objetivo claro: intimidarnos”. Ha añadido que, frente a ello, el partido continuará “trabajando sin descanso por los castellonenses”.

El diputado en Les Corts y secretario general del PP en Castellón, Salvador Aguilella, también ha reaccionado en la red social, donde ha afirmado: “el odio y la violencia no tienen cabida en nuestra provincia”.

Ha calificado los hechos de “vandalismo de Arran”, los ha definido como “un ataque a la convivencia y a la libertad de todos” y ha informado de que el partido ha presentado una denuncia por delito de odio. “Ni intimidaciones ni radicales. Castellón se defiende con firmeza, respeto y libertad”, ha señalado.