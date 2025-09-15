El sector cerámico español, segundo mayor expositor en CERSAIE 2025

Un total de 71 empresas españolas fabricantes y comercializadoras de azulejos y pavimentos cerámicos, vinculadas a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), participarán entre el 22 y el 26 de septiembre en la feria CERSAIE, que se celebra en Bolonia (Italia).

La edición anterior de CERSAIE registró la visita de más de 95.000 profesionales procedentes de los cinco continentes, consolidándose como uno de los eventos internacionales más importantes del sector cerámico.

Las empresas españolas, bajo el sello Tile of Spain, estarán presentes en todos los pabellones dedicados a la cerámica (pabellones 16, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 36 y 37), lo que refleja la fortaleza del sector español, que es el segundo grupo de expositores más numeroso tras Italia, país anfitrión.

Para facilitar la visibilidad y el contacto con las empresas participantes, ASCER, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, ha puesto en marcha un catálogo online accesible desde cualquier dispositivo móvil. Este catálogo permite localizar a los expositores por pabellón o en orden alfabético, además de consultar imágenes y novedades que presentarán en la feria.

La presencia de Tile of Spain en CERSAIE contará también con una amplia difusión en redes sociales, a través del perfil oficial de Instagram @tileofspain y los hashtags #DiscoverTileofSpainatCersaie y #TileofSpainatCersaie, con cobertura antes, durante y después del evento.

Durante la feria se reforzará la campaña internacional de Tile of Spain “El ingrediente secreto”, que destaca los valores diferenciales de la cerámica española y europea, entre ellos el respeto por el medio ambiente, la innovación, el compromiso con las personas y un arraigo cultural y territorial.