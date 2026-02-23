El sector cerámico de Castellón arranca hoy "Time of Spain" en sustitución de Cevisama

Comienza "Time of Spain" una iniciativa promovida por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, ASCER, para compensar la desaparición en este 2026 de la Feria Internacional del Azulejo y Revestimiento Cerámico en Feria Valencia, Cevisama. Después de 41 años, la Generalitat Valenciana decidió reconducir de Cevisama como tal, pero el sector ha articulado una intensa agenda de actividades para mantener el pulso comercial. Durante estos días, periodistas internacionales y compradores visitarán fábricas de la provincia en una programación diseñada para compensar el vacío que deja el certamen ferial y reforzar el contacto directo con las empresas.

La agenda institucional se inicia este lunes con la inauguración, a las 9:30 horas en Almassora, de SIMA EVENT 2026, feria de maquinaria industrial española para el sector cerámico, acto que estará presidido por el director general de Industria, Julio Delgado. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con ASCER y en el marco de la iniciativa Time of Spain, organizará una visita guiada para periodistas especializados en cerámica e interiorismo por la ‘Ruta de la Cerámica’, que concluirá en el Museo de Bellas Artes de Castellón.

Además, desde hoy y hasta el 6 de marzo, Porcelanosa celebra la 32ª edición de su Muestra Internacional, un escaparate de 12.000 metros cuadrados donde la firma presenta sus novedades junto a una programación gastronómica y eventos afterwork.

Bajo el paraguas de “Time of Spain”, cerca de 70 empresas han organizado acciones propias, integradas en una plataforma común que incluye web específica, agenda de actividades y campaña de comunicación. La iniciativa contempla también misiones inversas con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones e IVACE para atraer a prensa y distribuidores internacionales, con el objetivo de consolidar a finales de febrero y principios de marzo como fechas clave en el calendario profesional de la cerámica española.