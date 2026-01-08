SECOT Castellón propicia, en los últimos 5 años, la creación de 239 empresas

La labor de asesoramiento desarrollada por los mentores de SECOT Castellón durante 2025 ha permitido impulsar la creación de 52 empresas y 59 puestos de trabajo en la provincia. Se trata, en su mayoría, de pequeñas empresas con uno o dos empleados, pertenecientes a sectores como el comercio, la hostelería, el ocio, la sanidad, la enseñanza y formación, el turismo, la moda o el transporte. A través de programas propios y colaboraciones con la Universitat Jaume I, Espaitec y el CEEI Castellón, SECOT ha contribuido tanto al fortalecimiento de negocios tradicionales como al desarrollo de proyectos innovadores y startups.

Durante el pasado año, los 32 asesores de SECOT Castellón realizaron de forma altruista un total de 261 asesorías, lo que supone un incremento del 27 % respecto a 2024. El perfil predominante de las personas emprendedoras asesoradas corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años, que concentraron el 49 % de las consultas. Además, las mujeres representaron el 55 % del total, frente al 45 % de hombres, siendo mayoritariamente de nacionalidad española, aunque con un crecimiento destacado de emprendedores procedentes de países latinoamericanos, que ya suponen el 16 %.

Por sectores, los proyectos asesorados se orientan principalmente al comercio y la hostelería, aunque también abarcan ámbitos como la sanidad, el ocio, la enseñanza, la construcción, el turismo, la agricultura, la automoción, la consultoría o la cultura. Además de las mentorías individualizadas, SECOT Castellón ha participado activamente en programas como Ruralitza’t, Move Up, UJIStartup, Benicàssim Activa, Castellón Global Program y diversos concursos de emprendimiento. Según su presidente, Juan José Montoro, estas actuaciones consolidan a la entidad como un agente clave del ecosistema emprendedor y contribuyen de forma directa a la dinamización del tejido empresarial y al desarrollo económico y social de la provincia.